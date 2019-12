Le sacrement du mariage « ne s’improvise pas »

Même si le mariage peut remplir les époux chrétiens de « joie et de plénitude humaines et spirituelles », jamais ceux-ci ne doivent oublier qu’ils sont avant tout appelés à marcher ensemble sur le chemin de la foi et de la sainteté, a expliqué l’évêque de Rome le 30 novembre 2019 devant les participants à un cours de formation organisé par le Tribunal de la Rote romaine, l’un des trois tribunaux du Saint-Siège, chargé en particulier de juger en appel les demandes de reconnaissance de nullité de mariage. Leur ministère est « précieux » et leur témoignage s’avère « indispensable » pour les communautés paroissiales et diocésaines.

