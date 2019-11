Six paroles de la Bible pour fortifier votre couple

Pour les couples, lire ensemble la Parole de Dieu est une nécessité, assure le pape François dans son exhortation

Il est des paroles adaptées à des circonstances difficiles. Chaque couple a ses épreuves, qu’elles soient liées au temps, à la maladie, aux difficultés au travail, mais aussi à un manque d’écoute ou encore à des défauts de communication. Au cœur de la tourmente, quand la crise semble insurmontable, la Parole de Dieu console et éclaire ceux qui prennent le temps de la lire et de la méditer.

Voici une sélection de six textes de la Bible, à lire ensemble en invoquant l’Esprit saint, afin de trouver le secours nécessaire pour surmonter les crises conjugales. Ces textes sont accompagnés de commentaires de Bénédicte Lucereau, conseillère conjugale et auteur de Paroles de la Bible pour les couples, publié aux éditions Artège.

« Tobie dit à Raphaël : « Azarias, mon frère, demande à Ragouël de me donner en mariage Sarra ma parente. » Ragouël entendit ces mots et dit au jeune Tobie : « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps : toi seul as le droit d’épouser ma fille Sarra, et moi-même je n’ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant : je l’ai donnée en mariage à sept de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s’approcher d’elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois : le Seigneur interviendra en votre faveur. »

Tobie répliqua : « Je ne mangerai ni ne boirai rien, tant que tu n’auras pas pris de décision à mon sujet. » Ragouël lui dit : « Soit ! elle t’est donnée en mariage selon le décret du Livre de Moïse ; c’est un jugement du ciel qui te l’a accordée. Emmène donc ta sœur. Car, dès à présent, tu es son frère et elle est ta sœur. À partir d’aujourd’hui elle t’est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix ! »

Ragouël appela Sarra, qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie, en disant : « Emmène-la : conformément à la Loi et au décret consigné dans le Livre de Moïse, elle t’est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père. Et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix ! » » (Tb 7, 9-13)