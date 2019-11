Savez-vous que vous croisez saint André presque tous les jours ?

Lorsqu’on est automobiliste — chevronné ou non —, il est des panneaux que l’on croise à regret, comme ceux qui limitent la vitesse sur de charmantes routes de campagne, mais aussi ceux qui donnent la priorité aux autres et qui empêchent de filer droit devant, les cheveux au vent, face à son destin.

Pourtant, à y regarder de plus près, les panneaux de priorité à droite pourraient interpeller autrement. La croix noire sur fond blanc qu’ils arborent est en effet celle de saint André, l’un des deux premiers disciples qui ont suivi le Christ. Frère de saint Pierre, il était pêcheur et a délaissé sa barque et ses filets pour suivre l’Agneau de Dieu. Selon la tradition, il a été crucifié sur une croix en forme de X. Ainsi, même les panneaux de circulation peuvent être missionnaires et indiquer le droit chemin ! Pourquoi donc ne pas changer de regard et y voir une énième invitation à se tourner vers l’Essentiel ?

