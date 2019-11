Blessé par son père pendant des années, Lou lui pardonne juste avant sa mort

Dans l’esprit de Lou, une chose était claire : il voulait devenir l’opposé de son propre père. Au football, par exemple, il voulait que son maillot porte le numéro 41, parce que son père était numéro 14. Enfant, Lou a été profondément blessé par la séparation de ses parents. Lorsque sa mère est tombée malade, ils ont dû aller vivre pendant des années dans un refuge pour sans-abri. Lou devait travailler le soir pour rapporter à la maison de quoi manger. Son père a refait sa vie de son côté. Il s’est remarié et a vécu une vie paisible. À l’adolescence, la rancœur de Lou envers son père a explosé.

« Il a cherché à reprendre contact, mais j’ai rejeté toute tentative de relation. » Tout change lorsque Lou a un enfant à son tour. Un jour, il contacte son père et l’invite à venir chez lui. J’ai ouvert mon cœur complètement et je lui dis : « Je te pardonne, je t’aime, je te comprends. Maintenant, en tant que père, je comprends ses tentatives et ce qu’il a dû ressentir quand je le rejetais. » Ils ont eu une longue conversation et Lou l’a amené dans sa chambre. Pour la première fois, il a embrassé son père avant de dormir. « Je lui ai dit : “Je t’aime papa”. » Le soir même, son père est décédé. « Dieu nous a donné la chance de nous retrouver et de nous pardonner. J’ai passé tellement de temps à lutter contre lui et à ne pas l’aimer que j’ai perdu beaucoup d’années. Mais quand on pardonne, on peut enfin vivre libre ! » Aujourd’hui, il confie : « Je le sens plus proche que jamais, comme s’il était toujours avec moi. »

