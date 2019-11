Oui, c’est possible de suivre la messe tous les jours

Certaines personnes ne peuvent pas participer à la messe quotidienne ou dominicale parce qu’elles ne sont pas en état de se déplacer en raison de leur âge, d’une maladie, d’un problème d’horaire, ou bien tout simplement parce qu’il n’y a pas de messe dans un rayon de moins de cinquante kilomètres de chez elles. Qu’à cela ne tienne, il existe d’autres moyens de vivre l’Eucharistie. S’ils ne remplacent pas une présence réelle à la messe, cela permettra néanmoins à certaines personnes qui physiquement n’y ont pas accès de s’y associer et de prier en communion avec le peuple de Dieu.

Pour les amateurs de sanctuaires

Du lundi au samedi, à, 11h30, la webradio Radio Espérance propose de suivre en direct la messe du jour retransmise depuis la crypte du patronage Saint-Joseph de Saint-Étienne (Loire). Le dimanche, elle est diffusée à 10h00 depuis la chapelle de l’Immaculée-Conception de Saint-Étienne ; le premier jeudi de chaque mois, à 11h00 depuis le sanctuaire d’Ars (Ain) ; le premier vendredi de chaque mois, à 11h00 depuis la chapelle de la Visitation de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), et à 17h00 depuis le sanctuaire de la Miséricorde Divine à Vilnius (Lituanie).

Pour les amoureux de la culture

Les dimanches et jours de fête, France Culture diffuse une messe en direct de 10h à 11h (les lieux sont variables) qu’il est ensuite possible de réécouter à toute heure pendant la semaine qui suit.

Avec une communauté religieuse

Les clarisses d’Alençon du diocèse de Séez proposent également d’assister aux offices et à la messe quotidiens dans leur petite chapelle. Le lundi, la messe est célébrée à 18h30, et du mardi au samedi, à 8h30. Il est également possible de la regarder en replay sur la chaîne YouTube Clarisses Alençon.

Pour ceux qui aiment lever les bras

Du lundi au vendredi, la communauté de l’Emmanuel diffuse en direct sur Emmanuelplay la messe célébrée à 12h à la Domus (Paris, XIIIe), qui est le lieu de travail au service des missions de l’Emmanuel. Elle est également disponible en replay.

Pour ceux qui n'ont pas peur du froid

La TVRS (Télévision sur la rive-sud au Québec) vous propose une messe tous les matins à 8h30 (heure locale) du lundi au vendredi, en direct de l’église Saint-Georges, de la paroisse Le-Bon-Pasteur (diocèse de Saint-Jean-Longueuil). Attention au décalage horaire.

La chaîne de télévision catholique canadienne Sel et Lumière diffuse quant à elle la messe quotidienne de 8h30 à 9h (heure locale) du lundi au samedi en direct de la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (Montréal). La messe est également visible en différé sur sa chaîne YouTube.

Pour les aficionados de la messe de Pie V

La Fraternité Saint-Pierre vous donne la possibilité d’assister chaque jour (du lundi au dimanche) en direct ou en différé à la messe célébrée selon la forme extraordinaire depuis Warrington (en anglais), Sarasota (anglais), ou Fribourg (français). Du lundi au samedi, les messes en direct en français sont à 9h, ainsi qu’à 18h30 les mardi, jeudi et vendredi ; le dimanche, à 10h. Pour les suivre, rien de plus simple : connectez-vous sur le site www.messeendirect.net ou installez l’application « iMass » pour téléphones et tablettes (disponible pour iPhone et Androïd). N’hésitez pas à ouvrir le lien Horaires des rediffusions en direct pour vérifier les horaires.

Les messes du week-end

L’émission de télévision catholique Le Jour du Seigneur est diffusée chaque dimanche sur France 2 de 10h30 à 12h. Au cœur de l’émission, une messe en direct depuis un lieu qui change à chaque fois.

La chaîne de télévision catholique KTO propose quant à elle de suivre les vêpres puis la messe en direct depuis l’église Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris, IVe), où sont implantées les Fraternités Monastiques de Jérusalem, à 18h.

