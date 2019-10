Etats-Unis : ils ont fait revenir des milliers de personnes à la messe

Ils aident, depuis vingt ans, des milliers de chrétiens à retrouver le chemin de leur église. Eux, ce sont Tom Peterson et tout ceux qui se trouvent derrière la plateforme Catholics Come Home (Les chrétiens rentrent à la maison, ndlr). Après plusieurs années passées à travailler dans la publicité, Tom Peterson a décidé de mettre ses compétences au service d’une nouvelle évangélisation en créant un site web interactif et en réalisant des spots vidéo qui « diffusent des messages efficaces et empreints de compassion afin d’inspirer, d’éduquer et d’édifier les catholiques inactifs et les autres et de les inviter à vivre une foi plus profonde ».

Concrètement, Catholics Come Home, véritable initiative de laïcs à but non lucratif, utilise les médias de masse pour évangéliser. Si au début ses publicités étaient diffusées grâce à la coopération de plusieurs diocèses des Etats-Unis, depuis 2011, elles le sont sur des chaines locales et nationales comme CBS et NBC. A partir de janvier 2014 ces publicités ont commencé à être diffusées lors d’événements sportifs universitaires. C’est une réponse à l’appel lancé par le pape Jean Paul II qui n’a cessé d’exhorter continuellement l’Église à mettre en place une « nouvelle évangélisation ». « Ce domaine d’action vital pour l’Église nécessite un changement radical de mentalité, un nouveau réveil des consciences de chacun. De nouvelles méthodes sont nécessaires, de même que de nouvelles expressions et un nouveau courage », avait-il ainsi déclaré lors d’une conférence en mars 1983.

S’adressant aux catholiques éloignés de l’Église par le biais de publicités inspirantes et d’un site web, Catholics Come Home donne à ainsi découvrir ce qu’est la foi catholique dans une atmosphère aimante et dépourvue de jugement. « Nous offrons de nombreuses ressources qui aident les catholiques et les non-catholiques décidés à en apprendre davantage sur le retour dans l’Église », explique le site.

D’après le National Catholic Register, plus ancien journal catholique des États-Unis, cette initiative a permis à quelque 500.000 personnes de retourner à l’église. Le site à proprement parlé, lancé en 2006, est désormais accessible en huit langues. Leur publicité télévisée la plus populaire (voir ci-dessus) est simple et met en valeur la joie et la beauté de la foi catholique.

