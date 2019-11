Fratello, trois jours à Lourdes pour goûter à la miséricorde

Près de 1.500 pèlerins de neuf pays d’Europe étaient rassemblés à Lourdes du 14 au 17 novembre à l’occasion de la troisième Journée mondiale des pauvres, lancée par le pape François. Un succès. Trois journées avec des personnes vulnérables et autour de Marie. Trois journées pour se tourner vers l’essentiel. Trois journées pour retrouver l’espérance. Au programme, des ateliers, des enseignements, des témoignages, des chapelets à la Grotte, des messes internationales, des temps festifs, une veillée aux flambeaux… Parmi les moments forts, le lavement des pieds, introduit par Mgr Benoist de Sinety , qui a nécessité 800 chaises, 80 bassines, 260 litres d’eau de la grotte et 400 linges par les femmes de l’atelier Bakhita . Un exemple parmi d’autres qui montre bien qu’à Fratello, on voit les choses en grand.

En images : Fratello 2019