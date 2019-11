La “Maison d’Abraham“, le projet inédit des trois religions monothéistes

Neuf mois après s’être retrouvé à Abou Dabi pour signer un document appelant à la fraternité entre les religions, le pape François et le grand Imam al-Tayeb se sont rencontrés une nouvelle fois au Vatican. Le pape l’a reçu au Palais apostolique avec sa délégation composée du vice-premier ministre des Emirats arabes unis, Saif Bin Zayeb. Après des échanges chaleureux, l’Egyptien a présenté au pontife un projet inédit dans la péninsule arabique : un gigantesque complexe interreligieux au style architectural ultra-moderne. Le projet avait été annoncé lors de la visite historique du pape aux Emirats, voilà qu’il prend désormais vie. Une fois achevé, il représentera un lieu unique dans la péninsule arabique.

Baptisé “Maison d’Abraham“, il réunit une église, une mosquée et une synagogue. Chacun des trois bâtiments adopte un style très épuré et une architecture cubique. Les trois religions monothéistes devraient y constituer un conseil permanent ‘de la fraternité humaine’ visant à promouvoir le document signé par le pape et le grand imam auprès des autres religions.

Après avoir présenté les plans numérique de cette structure, Ahmed al-Tayeb a ensuite remis à l’évêque de Rome une sphère en céramique sur laquelle est représentée une femme sur un chameau. Sur le ton de la plaisanterie, l’imam a alors expliqué au pontife que cela représentait l’homme au service de la femme. Le pape a esquissé un sourire et manifesté son approbation, avant de lui offrir à son tour une sculpture d’olivier accompagné d’une colombe. “C’est un symbole de paix (…), il faut travailler [en ce sens]“, a-t-il alors déclaré.

Arthur Herlin, à Rome, pour Aleteia