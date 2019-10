Le diocèse de Lyon lance un site web pour « agir contre les abus sexuels »

Vous avez été choqué par les réactions de l’Église pendant les scandales de la pédophilie ? Mais qu’auriez-vous fait, vous, à la place du cardinal Barbarin ? Vers qui, concrètement, vous seriez-vous tourné ? C’est en constatant que personne ne savait vraiment répondre à ces questions, bien que tout le monde avait un avis tranché, que l’équipe communication du diocèse de Lyon a pensé à la création de ce site. « Les critiques adressées à l’Eglise étaient aussi de dire qu’elle était toujours dans la justification, sur la défensive, mais qu’elle ne faisait rien concrètement pour mettre fin au scandale de la pédophilie », explique à Aleteia Mgr Emmanuel Gobilliard, à la tête de l’équipe.

Douze vidéos diffusables largement

Résultat, un site internet concret et pédagogique avec des vidéos, des fiches pour organiser des formations, et informer le public le plus largement possible. « Nous avons interrogé et filmé des personnalités qualifiées, qui avaient toute la liberté de parler et d’expliquer leurs démarches, sans coupe ni montage », reprend l’évêque auxiliaire qui a apprécié le regard des nombreuses femmes de son équipe participant à la création de ce site ces six derniers mois.

Dans les douze vidéos, on peut écouter notamment des victimes, des médecins, une psychiatre et expert de justice, le chef d’un groupe d’enquête à la Brigade Départementale de la Protection de la Famille à Lyon, ou encore l’ancien procureur général près de la Cour d’Appel de Lyon. Ils expliquent concrètement les démarches à suivre auprès d’un enfant victime, comment cela se passe quand on va porter plainte, ou encore quelle sera la procédure judiciaire. « Toutes ces personnalités ont rapidement donné leur accord pour participer au projet, se disant même heureuses qu’une telle démarche existe enfin ! ».

Changer l’écosystème

Tournées dans un cadre sobre et serein, ces vidéos peuvent être diffusées très largement et donner enfin des pistes concrètes pour agir. Au diocèse de Lyon par exemple, déjà deux journées de formations obligatoires ont été organisées pour les acteurs pastoraux (prêtres, diacres, laïcs en mission) avec la projection de ces films, suivie d’un débat avec l’une des personnalités interrogées. nLe site internet « Agir ensemble contre les abus sexuels », a vocation à être un outil au service de tous les diocèses, et de tous ceux qui souhaitent s’informer ou se former. Les actions, les règles et les efforts de l’Eglise de France sont d’ailleurs expliqués dans une vidéo de Mgr de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des Évêques de France, et soutien de cette démarche.

« Notre but est que l’écosystème change, que les gens soient informés et qu’ils sachent quoi faire concrètement », conclut Mgr Emmanuel Gobilliard, content des premiers échos positifs sur les formations lancées avec l’aide du site. Comme le dit l’une victime qui témoigne, « ne sacrifiez pas vos enfants pour la réputation de votre famille. De la même façon, on ne peut pas sacrifier les enfants pour sauver l’image de l’Église ». Il est temps de dire adieu à la mécanique du silence.