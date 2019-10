Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, Prix Nobel de la paix 2019

On connaît désormais le nom de la personne qui succédera au gynécologue congolais Denis Mukwege et à la militante yézidie Nadia Murad récompensés conjointement l’année dernière pour leur combat contre les violences sexuelles. Depuis Oslo, le comité Nobel norvégien a annoncé ce vendredi 11 octobre que le lauréat du prix Nobel de la paix 2019 est le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed . Il est récompensé « pour ses efforts en vue d’arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l’Erythrée », a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen. Le prix invite également à « reconnaître tous les acteurs œuvrant à la paix et la réconciliation en Ethiopie et dans les régions d’Afrique de l’Est et du Nord-Est », a-t-elle ajouté.

Depuis son arrivée au pouvoir, en avril 2018, après plusieurs années de protestations antigouvernementales, Abiy Ahmed a mis en œuvre un rapprochement sans précédent avec l’Erythrée, ancienne province éthiopienne. A l’issue d’une rencontre historique, le 9 juillet 2018, à Asmara, la capitale érythréenne, le président érythréen, Isaias Afwerki, et lui-même ont mis fin à vingt ans d’état de guerre entre les deux frères ennemis. « Un vent d’espoir souffle sur la Corne de l’Afrique », déclarait alors le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en septembre 2018.

« Le comité Nobel norvégien espère que le prix Nobel de la paix renforcera le premier ministre Abiy dans son travail important pour la paix et la réconciliation », a déclaré Madame Reiss-Andersen. « C’est à la fois une reconnaissance et un encouragement de ses efforts. Nous sommes conscients que beaucoup de travail demeure. » En effet, le chemin à parcourir vers une véritable paix est encore long : la frontière entre les deux pays est à nouveau fermée, la signature d’accords commerciaux se fait attendre et l’Ethiopie, pays enclavé, n’a toujours pas accès aux ports érythréens.

