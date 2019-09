Un avis largement adopté

« La conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant », a affirmé l’Académie nationale de médecine dans un rapport publié ce samedi 21 septembre . Alors que le débat sur le projet de loi démarre ce mardi 24 septembre à l’Assemblée nationale, l’Académie a souligné que si son but n’est pas de « donner un avis » sur une « mesure sociétale », elle « estime de son devoir de soulever un certain nombre de réserves liées à de possibles conséquences médicales ».

L’Académie estime ainsi que « de plus en plus malmenée par les évolutions sociétales, la figure du père reste pourtant fondatrice pour la personnalité de l’enfant comme le rappellent des pédopsychiatres, pédiatres et psychologues ». Si elle « reconnait la légitimité du désir de maternité chez toute femme quelle que soit sa situation », elle affirme qu’« il faut aussi au titre de la même égalité des droits tenir compte du droit de tout enfant à avoir un père et une mère dans la mesure du possible ». Cet avis sur la loi de bioéthique, dont l’ouverture de la PMA est la mesure la plus symbolique, a été adopté en séance par l’Académie mardi 17 septembre, par 69 voix pour, 11 contre et 5 abstentions.

« Les psychiatres, les pédopsychiatres et les psychologues, en très grande majorité, nous disent : ‘nous serions bien en peine de dire dans le détail ce qu’apporte la présence d’un père, mais en revanche, nous savons parler des conséquences de l’absence d’un père’ », a affirmé Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé et vice-président de l’Académie nationale de médecine, au micro d’Europe 1. « Quand il n’y pas de père biologique, qu’il n’y a pas de père social, qu’il n’y a pas de père parent, on est quand même dans une situation qui est nouvelle. C’est pour ça que nous parlons d’une rupture anthropologique. Et nous sommes dans l’inconnu », a-t-il insisté.

#PMA « Les psychiatres, pédopsychiatres et psychologues nous disent que ces enfants ne sont pas à l’abri d’une augmentation de risques à l’adolescence. On est dans une rupture anthropologique » 🗣️Jean François Mattei, vice-président de l’académie nationale de médecine. pic.twitter.com/LVzvJePGik — Europe 1 📻 (@Europe1) September 23, 2019

L’Académie s’est également exprimée sur les évaluations menées dans des pays anglo-saxons et européens ne relevant pas de risque spécifique pour l’enfant, jugeant les données « pas très convaincantes » sur le « plan méthodologique ». Elle demande donc que soient réalisées des études « en milieu pédopsychiatrique à partir d’enfants privés de pères, parmi lesquels ceux issus de l’aide médicale à la procréation (AMP) pour femmes seules ou en couple », pour permettre d’évaluer le devenir de ces enfants « au nom du principe de précaution si souvent évoqué pour des sujets d’importance moindre ».