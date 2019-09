Pourquoi la présence du prince Charles à Rome le 13 octobre prochain est remarquable

Le prince de Galles a annoncé qu’il assisterait à la messe de canonisation du cardinal John Henry Newman . L’événement aura lieu le 13 octobre prochain place Saint-Pierre à Rome, suivi d’une réception au Collegio Urbano de l’Université pontificale. La présence du prince Charles est particulièrement significative pour tous ceux qui ont porté le procès en canonisation du futur saint, figure majeure du renouveau de l’ Église anglicane avant de se convertir au catholicisme.

Né à l’orée du XIXe siècle, le cardinal John Henry Newman (1801-1890) théologien, romancier, poète et philosophe est l’un des plus grands penseurs de son époque. Étudiant, pasteur, puis professeur à l’Université d’Oxford, il devient catholique, le 9 octobre 1845, au bout d’un long cheminement. Il s’appuie sur les « Pères de l’Église, qui, dira-t-il, ont fait de (lui) un catholique ». Sa conversion est ainsi, pour lui, l’entrée dans une plénitude… plutôt qu’une rupture. Le cardinal Newman, un véritable intercesseur pour la nouvelle évangélisation Iaisse derrière lui un héritage spirituel et intellectuel immense, ce que l’héritier de la couronne d’Angleterre tient à souligner en participant à la cérémonie.

