L’ensemble de l’œuvre du cardinal Newman enfin accessible en ligne

Grand penseur du XIXsiècle et figure majeure de l’Église d’Angleterre, le cardinal John Henry Newman a laissé derrière lui un héritage spirituel et intellectuel colossal à travers un grand nombre d’ouvrages, d’essais et de lettres. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur son œuvre apprécieront certainement de savoir qu’ils peuvent désormais accéder gratuitement à la plupart des écrits du cardinal anglais grâce à leur mise en ligne effectuée par le National Institute for Newman Studies (NINS).

L’institut détient la base de données la plus grande et la plus complète au monde des travaux du cardinal Newman. La plateforme digitale interactive de NINS recueille ainsi plus de 250.000 pages du cardinal issues de 165 documents dont des lettres, des essais, des photographies, des cartes ou encore des manuscrits. « Notre base de données a redonné vie à des versions manuscrites écrites de la main du cardinal, ainsi qu’à des publications et d’autres textes inédits qui proviennent directement des archives de l’Oratoire de Birmingham », détaille l’institut.

National Institute for Newman Studies A letter Cardinal Newman wrote in Latin in 1850.

C’est l’Oratoire de Birmingham qui détient les archives de la plupart des travaux originaux du cardinal. Cependant, comme l’indique le directeur informatique de NINS Daniel T.Michaels, ses limites matérielles et financières grandissantes ont entraîné, au fil du temps, une réduction de ses effectifs et, par conséquence, un accès limité du public. Des milliers de lettres du cardinal, ses sermons ou encore des photographies s’étaient par la suite accumulés et avaient été archivés sans aucun accès possible pour le grand public. Il a fallu plus de cinq années de travail pour réaliser ce travail qui s’achèvera juste avant la canonisation du cardinal Newman, prévue le 13 octobre prochain.

