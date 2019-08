John Henry Newman, le prochain docteur de l’Église ?

John Henry Newman sera-t-il le 37e docteur de l’Église catholique ? Ian Ker, en est certain, «

La canonisation imminente du bienheureux John Henry Newman ouvre la voie à sa reconnaissance en tant que grand théologien

» assure-t-il dans une tribune publiée dans le Catholic Herald en fin de semaine dernière.

Le père Ian Ker est considéré comme le plus grand spécialiste du prochain saint. Pour lui, le cardinal Newman est non seulement le père du concile Vatican II, mais son travail en théologie a permis de « réconcilier la foi et la raison ». Sa théologie basée sur les Pères de l’Église met l’accent sur le réel et le concret, le personnel et l’empirique.

Le 12 février 2019, le pape François a autorisé la Congrégation pour les causes des saints à promulguer un décret reconnaissant un miracle attribué à l’intercession du bienheureux cardinal John Henry Newman. Cette reconnaissance représentait la dernière étape avant le prononcé de sa canonisation.