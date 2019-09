Le patron d’Orange a répondu à un appel bien particulier

« Dans les offices protestants, on chante beaucoup, j’aime bien. »

C’est une petite croix protestante en or suspendue au cou du patron d’Orange qui a d’abord attiré l’œil de la journaliste du JDD. Dans un article publié le 14 septembre dernier, elle raconte comment elle a parlé de Dieu avec Stéphane Richard. On y apprend notamment que ce dernier a reçu le baptême « pendant le procès [Tapie] ». Pour mémoire, l’ancien directeur du cabinet de Christine Lagarde à Bercy, Stéphane Richard risquait trois ans de prison, dont 18 mois ferme. Il a finalement été relaxé le 9 juillet dernier.

Aujourd’hui, il confie désormais aller au temple « quand [il] peu[t] le dimanche matin ». Ce qu’il appelle volontiers « le retour au temple » lui a fait « un bien fou ». « J’adore les prédications du pasteur, c’est un moment de calme et de réflexion », explique-t-il. « Et dans les offices protestants, on chante beaucoup, j’aime bien ».

Dans un article des Échos, on découvre qu’il s’est fait baptiser « avec l’un de ses fils qui avait lancé la démarche en vue d’épouser une catholique ». « Dans ma vie, j’ai été beaucoup dans le matériel, pas assez dans le spirituel », observe-t-il auprès du journal. « Et cette épreuve [le procès Tapie, ndlr] m’a aussi appris tout cela à 57 ans. »