Dawn, rescapée de la tuerie de Sandy Hook : l’espérance après le massacre

Dawn est institutrice à l’école primaire Sandy Hook de Newton (États-Unis). Le matin du 14 décembre 2012, elle se trouve dans l’établissement quand un tireur fait irruption, tuant six adultes et 20 enfants, soit 26 personnes au total. Un drame qui amène inévitablement la question suivante : « Comment Dieu permet-il cela ? ».

Dawn se rappelle précisément du déroulement des événements : elle était alors en salle de réunion avec huit autres personnes. Entendant les premiers tirs, ses collègues et elle se sont réfugiés dans les coins de la pièce. L’unique téléphone permettant de donner l’alerte était fixé au mur, non loin d’elle. Elle a pu attraper le combiné et essayer d’obtenir la ligne extérieure, mais les tirs ont repris. Elle est alors retournée dans le coin, laissant le téléphone pendre le long du mur.

« J’ai vu l’espérance dans la bonté des autres »

D’après les enquêteurs, ce téléphone a activé le système de haut-parleurs de l’école, permettant à tout le monde d’entendre ce qui se passait et de se mettre à l’abri. Pourtant, il n’était pas censé y être connecté. « Ce n’était pas moi. C’est un miracle. La réponse à la question “Où était Dieu ?” est : “Dieu était là”. »

Dawn pleure quand elle fait le récit de ces heures terribles. Elle a eu besoin de l’aide de sa famille et de ses amis pour se relever, mais elle a également reçu le soutien d’innombrables inconnus — des milliers de messages ont afflué des quatre coins du monde — qui lui ont permis de panser ses plaies. « J’ai vu l’espérance dans la bonté des autres. Il y a plus de bien que de mal dans le monde », lance-t-elle. « Je pense que nous devons le cultiver en étant bons les uns envers les autres ».

