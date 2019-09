Tom Colucci, le pompier devenu prêtre

Le 11 septembre 2001 , la vie de Tom Colucci a été transformée pour toujours. Capitaine au sein de l’unité des pompiers de New York (États-Unis),

il a vu nombre de ses hommes mourir ce jour-là, dont leur aumônier, frère Michael Judge, qui venait de donner les derniers sacrements à un homme. « Ce jour-là, j’ai vu le pire de l’humanité mais j’ai aussi vu le meilleur », témoigne-t-il. Tom Colucci se souvient des centaines de gens, hommes, femmes et même enfants, qui sont venus apporter leur aide. « Ils sont le corps du Christ », s’exclame-t-il. « Dieu était avec nous ce jour-là, j’en suis sûr. » C’est ensuite que le capitaine a décidé de devenir prêtre pour continuer à servir et sauver ses frères, corps et âme.

