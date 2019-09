Un cancer infantile, une épreuve familiale

Ce sont des photos qu’on préfèrerait ne pas voir. Pourtant, elles sont paradoxalement nécessaires pour souligner comment la vie d’une famille peut-être bouleversée par la maladie d’un enfant. Kaitlin Burge a pris ces photos en janvier, mais elles représentent toujours une « journée typique de la vie » pour son fils qui a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë il y a plus d’un an. Le jeune Beckett prend une pilule chimiothérapeutique tous les soirs en plus de ses visites mensuelles dans une clinique où il reçoit des séances de chimiothérapie. Traitement qui provoque des vomissements qui rythment au quotidien ses séances de jeu et ses nuits. Une réalité insoutenable pour l’enfant. Mais aussi pour la fratrie et toute la famille.

« Être aux côtés du petit frère dans ces moments-là, le tenir par la main ou lui caresser le dos, voilà l’image du cancer infantile. C’est à prendre ou à laisser », commente-elle sur Facebook.

Ses photos montrent la réalité du cancer et ses conséquences pour la famille. « Notre famille a été séparée, s’est-elle confiée à CNN. Ma petite fille de 23 mois a dû partir chez sa grand-mère. Nous sommes tous très fatigués. Nous avons perdu des amis, d’autres relations sont éprouvées. Nous ne pouvons plus vivre comme auparavant. »

Le cancer infantile, un défi pour toute la famille

Pour Kaitling, se concentrer sur la santé de Beckett signifie consacrer moins de temps à ses deux filles Aubrey, 5 ans, et à la petite dernière de 23 mois. « Il faut gagner la lutte contre le cancer mais il ne faut pas oublier les frères et sœurs de l’enfant malade. Car ils sont souvent oubliés. Pourtant, ils font beaucoup de sacrifices dont les gens autour ne se rendent pas compte », a-t-elle déclaré.

Comme Aubrey, qui est restée auprès de sa mère et de son frère à l’hôpital et ensuite à la maison. « Au début, ma fille ne comprenait pas pourquoi son frère cadet — autrefois si espiègle et drôle — dormait tout le temps, ne pouvait pas marcher seul et manquait tout le temps l’école. Son monde s’est effondré », a-t-elle confié à CNN. Selon ce dernier, Beckett terminera son traitement en août 2021. Une éternité pour la famille de Kaitling Burge.

