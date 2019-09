Que reste-t-il des lieux que le Christ a fréquentés ?

Marcher dans les pas du Christ, sentir l’air qu’il a respiré, toucher des mains ces lieux qu’il a fréquentés… Pour des milliers de pèlerins, le pèlerinage en Terre sainte est parfois le rêve de toute une vie. Aller là-bas, c’est s’approcher au plus près de la figure humaine du Christ, réaliser que Dieu s’est bien fait homme et a vécu parmi les hommes.

Dès le début de l’ère chrétienne, les chrétiens se recueillent dans les endroits fréquentés par le Christ. Si l’emplacement n’est pas toujours avéré, peu importe, la Tradition l’emporte. L’important est de pouvoir matérialiser physiquement ces lieux foulés par les pas du Christ. Au fil des siècles, des sanctuaires s’élèvent. On identifie ici la maison de la Vierge où l’ange Gabriel lui annonça la bonne nouvelle, plus loin, c’est la grotte de la Nativité où elle mis au monde l’Enfant-Jésus. Près du lac de Tibériade, on reconnaît les endroits où le Christ a accompli des miracles. Enfin, à Jérusalem, lieu sacré par excellence, on se rend avec ferveur et émotion vers le tombeau où le corps du Christ a été déposé. Par son passage, le Christ aura transformé cette simple terre en une Terre sainte fréquentée, aujourd’hui, par des milliers de fidèles venus du monde entier.

Pour découvrir ce qu’il reste des lieux fréquentés par le Christ et les sanctuaires qui ont été construits à proximité, cliquez sur le diaporama :