Vous prendrez bien une confession à emporter ?

« Bonjour, je voudrais un sacrement du pardon à emporter, s’il vous plaît ». Voilà qui a de quoi surprendre un poil le quidam plus habitué à hésiter entre un Big Mac et un Mc Chicken. Ici, nous ne sommes pas dans la file d’attente d’une chaîne de restauration rapide quelconque, mais sur le campus de la Purdue University, dans l’Indiana (États-Unis). C’est là que frère Patrick Baikauskas propose des confessions à emporter.

Ce dominicain a imaginé une manière originale – et néanmoins efficace – de proposer le sacrement de la réconciliation. Un reportage de WLFITV montre l’aumônier sillonnant le campus étudiant en voiturette de golf et saluant l’un ou l’autre. À l’avant du véhicule, une pancarte indique qu’il est possible d’emporter une confession, et celui qui veut peut venir s’asseoir au côté du prêtre pour goûter à la miséricorde de Dieu.

Prenant au mot les paroles du pape François invitant à quitter son canapé lors des JMJ de Cracovie, le religieux a trouvé un moyen original de montrer que Dieu vient au-devant de tous, et pas uniquement sur les bancs d’une l’église. Une méthode peu conventionnelle mais qui semble néanmoins porter des fruits.