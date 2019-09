Comment faire quand le boulot de mon conjoint ne me passionne pas ?

Lire aussi : Trois mots magiques à utiliser sans modération en famille

Même si les activités de votre mari ou de votre femme ne vous passionnent pas, faites l’effort de lui demander de raconter sa journée en vous montrant intéressé, ceci avant qu’il ou elle ne mette le nez sur sa tablette ou se planque devant la télévision pour ne plus en décoller. Même si vous trouvez banale la journée de votre épouse ou de votre époux, écoutez-le, témoignez-lui de la reconnaissance. Nous souffrons tous d’un manque chronique de reconnaissance.

Savez-vous que les premiers mots humains dans la Bible sont un cri de reconnaissance : « Pour le coup, voici l’os de mes os et la chair de ma chair ! Celle-ci sera appelée femme ! » (Gn 2, 23) Un cri d’émerveillement devant l’autre qui confirme son identité profonde, et le fait exister. Autrement dit : « Comme tu es formidable, tu es le plus beau, la plus belle, tu remplis ma vie ! »

Devenez les supporters les uns des autres

Saint Paul nous dit de nous porter les uns les autres, de nous supporter les uns les autres… Et moi je vous dis : devenez surtout les supporters les uns des autres. Entre conjoints, inscrivez sur votre agenda le « devoir de s’asseoir », au minimum une fois par mois, pendant une demi-heure. Pendant 20 minutes, relevez, à tour de rôle ce que vous avez bien aimé chez l’autre durant le mois écoulé. Durant les 10 minutes restantes, que chacun formule ce qu’il décide de changer personnellement pour améliorer la communication. L’autre peut l’aider… bien souvent.

EdB

Aimer sa famille comme elle est : quelques astuces, Joël Pralong, Éditions des Béatitudes, décembre 2018, 138 pages, 12 euros.