La belle et longue prière du pape François pour les travailleurs

Dieu notre Père, créateur du Ciel et de la Terre,

Nous te rendons grâce de nous réunir comme des frères en ce lieu, en face de ce rocher brisé par le travail de l’homme, nous te prions pour tous les travailleurs.

Pour ceux qui le font avec leurs mains, et avec un énorme effort physique.

Soigne leurs corps de l’usure excessive,

Que ne leur manquent pas la tendresse et la capacité de caresser leurs enfants et de jouer avec eux.

Accorde-leur sans cesse la vigueur de l’âme et la santé du corps afin qu’ils ne tombent pas accablés par la lourdeur de leur tâche.

Fais que le fruit de leur travail leur permette d’assurer dignement la subsistance de leurs familles.

Qu’ils trouvent, le soir auprès d’elles, chaleur, réconfort et encouragement, et qu’ensemble, réunis sous ton regard, ils connaissent les vraies joies.

Que nos familles sachent que la joie de gagner son pain, est parfaite quand ce pain est partagé ;

que nos enfants ne soient pas contraints à travailler,

qu’ils puissent aller à l’école et poursuivre leurs études,

et que leurs professeurs consacrent leur temps à cette tâche,

sans avoir besoin d’autres activités pour leur subsistance quotidienne.

Dieu de justice, touche le cœur des entrepreneurs et des dirigeants.

Qu’ils mettent tout en œuvre pour assurer à ceux qui travaillent un salaire digne, des conditions respectant leur dignité de personnes humaines.

Prends en pitié et sous ta paternelle miséricorde tous ceux qui sont sans travail, et fais que le chômage — cause de tant de misères — disparaisse de nos sociétés.

Que chacun connaisse la joie et la dignité de gagner lui-même son pain, pour le ramener à la maison et faire vivre les siens.

Crée entre les travailleurs un esprit d’authentique solidarité.

Qu’ils sachent être attentifs les uns aux autres, s’encourager mutuellement, soutenir ceux qui sont accablés, relever ceux qui sont tombés.

Que leur cœur ne cède pas à la haine, à la rancœur, à l’amertume devant l’injustice, mais qu’ils gardent vivant l’espérance de connaître et de travailler pour un monde meilleur.

Qu’ils sachent, ensemble, de manière constructive faire valoir leurs droits, et que leurs voix et leurs cris soient entendus.

Dieu notre Père, tu as donné pour protecteur aux travailleurs du monde entier, saint Joseph, père nourricier de Jésus, époux courageux de la Vierge Marie.

Je lui confie tous ceux qui travaillent ici, à Akamasoa, ainsi que tous les travailleurs de Madagascar, spécialement ceux qui connaissent une vie précaire et difficile.

Qu’il les garde dans l’amour de ton Fils et les soutienne dans leur vie et dans leur espérance.

Amen