Dieu sauve, 118 millions de personnes l’ont (re)découvert mardi dernier

Habitué à partager sa foi chrétienne sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 25 ans a décidé d’écrire ouvertement ce qui l’a rendu heureux dans sa vie. Ce n’est ni le succès, ni l’argent, qui l’ont conduit à consommer de la drogue dure, à enchaîner les déviances et à ne plus vouloir vivre, mais sa rencontre avec le Christ. Cette lettre a été lue par ses nombreux fans, qui sont 118 millions à suivre son compte Instagram, sur lequel il poste des vidéos où il prêche la parole du Christ.

« À 18 ans, je n’avais aucune compétence dans le monde réel mais des millions de dollars et l’accès à tout ce que je voulais. À 20 ans, j’avais déjà pris toutes les pires décisions possibles. » Attitude qui lui a valu de nombreuses critiques et l’a rendu « irrité, irrespectueux envers les femmes et en colère », jusqu’à s’éloigner de ceux qui l’aimaient. Enfin, il témoigne du tournant de sa vie. « Dieu m’a offert des gens extraordinaires qui m’aiment pour qui je suis », comme sa femme Hailey Baldwin. Et de terminer sur message d’espérance à l’adresse de tous ceux qui le lisent : « Tout ça pour dire que même quand les chances sont contre vous, continuez à vous battre ».