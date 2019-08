En Italie, la vie du Christ grandeur nature

© Marcovarro I Shutterstock Le Mont Sacré de Vallaro est situé à 600 mètres d'altitude sur un épron rocheux.

Dissimulé sur un éperon rocheux, à 600 mètres d’altitude au dessus de la ville de Varallo, le Mont Sacré de Varallo est sans conteste l’un des plus impressionnants d’Italie. Cet incroyable sanctuaire, on le doit à la volonté d’un franciscain du XVsiècle, Bernardino Caimi de Milan, qui, à son retour de Terre sainte — où il avait été gardien au Saint-Sépulcre — exprima le désir de reproduire les lieux saints au cœur de l’arc alpin. Dans un esprit charitable, Bernardino Caimi voulait permettre aux pèlerins qui n’avaient pas les moyens de se rendre en Terre sainte, d’effectuer une sorte de pèlerinage symbolique au Mont sacré de Vallaro.

Et le moine vit les choses en grand. Très grand. À l’intérieur du sanctuaire, ce n’est pas moins de 45 chapelles qui ont été construites, ainsi qu’une immense basilique, avec plus de 800 statues monumentales. L’objectif ? Imaginer un parcours mystique et immersif dans lequel le fidèle pouvait participer de manière active.

C’est Gaudienzio Ferrari, architecte, peintre et sculpteur, qui fut chargé de réaliser ce chef-d’œuvre artistique et spirituel. À sa mort en 1529, plusieurs artistes piémontais poursuivirent son œuvre et enrichirent continuellement les chapelles. C’est pourquoi le Mont ne cessa d’évoluer jusqu’au XIXe siècle.

Luca Lorenzelli I Shutterstock La basilique du Mont sacré de Vallaro.

Divisé en deux parties, la première, est aménagée comme un jardin. Le parcours des chapelles commence avec Adam et Eve puis se poursuit avec la chapelle de l’Annonciation, la Visite à Elizabeth ou encore le Songe de Joseph. Tous les épisodes de la vie du Christ sont ainsi évoqués jusqu’à son entrée à Jérusalem. Dans la partie plus urbaine, au sommet du Mont, envahie de palais et portiques, l’architecte a imaginé une reproduction de la ville de Jérusalem. Le pèlerin découvre ici une suite de chapelles consacrées aux épisodes de la Passion : la Cène, la prière au jardin des oliviers, la crucifixion jusqu’à la mise au tombeau.

Jack1986 I Shutterstock La chapelle d'Adam et Ève débute le parcours spirituel du Mont.

D’autres chapelles supplémentaires enrichissent le parcours, comme celle consacrée à l’autel de saint François. C’est à l’intérieur que, selon la tradition, Bernardino Caimi aurait célébré les premières messes au Mont. Plus loin, la chapelle du Saint-Sépulcre est la toute première aménagée sur le Mont : elle reproduit, grâce à la volonté du fondateur, le sépulcre de Jésus à Jérusalem. Enfin, une autre est étonnamment consacrée à Charles Borromée. En effet, le saint se serait rendu sur le Mont et une chapelle reproduit ainsi le lieu où il aurait séjourné.

Source d’inspiration pour de nombreux monts à l’époque de la Contre-Réforme, le Mont sacré de Varallo demeure l’un des plus aboutis et des plus impressionnants jamais réalisés. Pour découvrir une sélection des chapelles et leur décor incroyable, cliquez sur le diaporama :