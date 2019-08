Incendies en Amazonie : les évêques d’Amérique Latine se mobilisent

« Si l’Amazonie souffre, le monde souffre »

Véritable « poumon de la planète », la forêt amazonienne ne cesse de brûler depuis le mois de juillet. Ces incendies, qui se sont intensifiés en août, ont provoqué un émoi dans le monde entier . Sur les réseaux sociaux, le hashtag #PrayforAmazonia (prions pour l’Amazonie, ndlr) est devenu viral. Face au péril que représentent ces incendies, l’Église catholique d’Amérique Latine a également pris la plume en signant un appel intitulé « Élevons la voix pour l’Amazonie », détaille Vatican News

Informés des « terribles incendies qui brûlent de larges portions de la flore et de la faune en Alaska, au Groenland, en Sibérie, aux îles Canaries, et particulièrement en Amazonie », les cinq principaux responsables du Conseil Épiscopal Latino-Américain (CELAM) – Mgr Miguel Cabrejos Vidarte (Pérou, président du CELAM), le cardinal Odilo P. Scherer (Brésil), le cardinal Leopoldo J. Brenes (Nicaragua), Mgr Rogelio Cabrera Lopez (Mexique) et Mgr Juan Carlos Cardenas (Colombie) – ont tenu à exprimer leur « préoccupation face à la gravité de cette tragédie qui n’a pas seulement un impact local, ni même régional, mais des proportions planétaires ».



Ils appellent les gouvernements des pays situés sur le territoire de la forêt amazonienne, notamment « le Brésil et la Bolivie », ainsi que les « Nations Unies et la communauté internationale à prendre des mesures sérieuses pour sauver le poumon de la planète. Ce qui se passe en Amazonie n’est pas une affaire seulement locale, mais de portée mondiale », ont-ils souligné avec justesse tout en rappelant : « Si l’Amazonie souffre, le monde souffre ».