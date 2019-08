Le monde appelé à prier pour la forêt amazonienne en proie aux flammes

La forêt amazonienne, véritable « poumon de la planète », ne cesse de brûler sans discontinuer depuis le mois de juillet. D’après l’Institut national de recherche spatiale (INPE), les feux de forêt au Brésil ont augmenté de 83% depuis le début 2019 par rapport à 2018. Lundi dernier, la ville de Sao Paulo a été plongée dans le noir en raison des nuages de fumée.

La forêt amazonienne est particulièrement frappée en raison de la déforestation massive et de la sécheresse, et sa possible disparition pourrait avoir des conséquences graves pour l’écosystème de la planète. En effet, elle absorbe à elle toute seule 14% du CO2 de la planète. Touchée par son sort, de nombreux internautes ont ainsi lancé les hashtags #PrayforAmazonas et #PrayforAmazonia pour tenter d’alerter sur ces incendies ravageurs. Un appel à la prière qui a été relayé plusieurs milliers de fois en quelques heures sur le réseau social.

