Vidéo : l’intervention insolite d’une petite fille malade devant le Pape

#PapaFrancesco chiede di pregare per chi soffre. L’udienza generale è stata animata dalla presenza di una ragazza, affetta da una malattia, che ha battuto le mani e passeggiato sul sagrato dell’aula. A lei il Pontefice dedica un pensiero, durante i saluti in lingua italiana. pic.twitter.com/pSgxHURVA7 — Vatican News (@vaticannews_it) August 21, 2019

Une petite fille a grimpé les marches qui séparaient l’assistance du fauteuil du pape François, lors de l’audience générale de ce mercredi 21 août. Elle s’est approchée du souverain pontife en le regardant avec attention devant des milliers de personnes venues assister à l’audience. Quand sa mère a tenté de la récupérer, le Pape lui a simplement dit : « Laissez-la, Dieu parle à travers des enfants ». En souriant à la petite fille, il lui a tendu la main sans interrompre son discours. Celle-ci ne s’est pas arrêtée dans son élan, courant et tournant autour du Pape.

En saluant les pèlerins italiens, le pape François a alors dit : « Nous avons tous vu cette fille aujourd’hui. Elle est belle ! Mais elle est atteinte d’une maladie et ne sait pas ce qu’elle fait. » Selon l’agence italienne SIR, cette enfant souffre d’autisme. Le Pape a repris : « Je vous pose une question et vous répondrez dans votre cœur : ai-je prié pour elle, pour que le Seigneur la guérisse, la protège, et pour ses parents ? Chaque fois que nous voyons une personne qui souffre, nous devons prier pour elle. L’évènement d’aujourd’hui nous le rappelle. »

En images : François, un pape plein de tendresse