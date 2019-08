Que dire à un ado qui… demande un smartphone ?

D’abord, essayez de creuser pour savoir si l’absence de smartphone est la vraie raison de sa mise à l’écart. Va-t-elle volontiers vers les autres, ou reste-t-elle dans son coin ? Discutez avec elle : « Ne serait-ce pas une preuve de courage que d’être différente ? » N’est-ce pas aussi l’occasion d’engager une vraie discussion sur ce sujet avec ses camarades ? Si l’exclusion en est l’unique raison, pourquoi ne pas lui proposer de travailler durant ses temps de congé pour se l’offrir elle-même, quitte à lui donner un petit coup de pouce ? Ce serait l’engager à être responsable, à savoir dire non à des caprices et à ne pas céder à l’impulsivité. Sans pour autant refuser ces moyens de communication, il suffit juste d’attendre le moment favorable.

Ces instants pénibles, tendus, de la vie familiale peuvent être formateurs, et l’on en cueille les fruits sur un long terme, à condition de toujours garder le dialogue parents-enfants, à réfléchir ensemble à ce qui pourrit la société de consommation. Par exemple : « Regarde comment les téléphones portables et le temps passé sur les réseaux sociaux éloignent les personnes de la vraie communication ! Vois comme ils créent un véritable autisme technologique qui vous expose plus facilement à la manipulation de ceux qui cherchent à entrer dans votre intimité pour des motifs égoïstes. »

Protéger l’ado, et non se rassurer soi-même

Quant aux enfants et aux ados qui possèdent un téléphone portable avec accès à internet, le « contrôle parental » ne devrait pas être négligé. Il existe maintenant des applications à télécharger qui permettent de vérifier ce que vos enfants regardent, avec la possibilité de bloquer des sites à risque, et mieux, de programmer des moments précis dans la journée où votre enfant pourra surfer. Envisagez les bons moyens, sans pour autant jouer aux « parents drones » surprotecteurs et omniprésents, saisissant tous les prétextes pour surveiller leur progéniture, ce qui serait contre-productif. Il s’agit d’abord de protéger son enfant et non de rassurer les parents à outrance. Et puis, les ados sont bien plus malins et imaginatifs que leurs parents. Ils savent comment les snober. Soyez-en sûrs !

Aimer sa famille comme elle est : quelques astuces, Joël Pralong, Éditions des Béatitudes, décembre 2018, 138 pages, 12 euros.