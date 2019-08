L’abbé chanteur qui évangélise à travers des tubes de variété

Serait-ce le nouveau tube de l’été ? Prêtre du diocèse de Lyon, l’abbé JB, ainsi que ses jeunes l’appellent, n’hésite pas à prêter sa voix à des tubes contemporains tout en les remodelant à sa façon. Son objectif ? « Témoigner joyeusement de notre foi », explique-t-il à Aleteia. Il souhaite annoncer l’Évangile en rejoignant les jeunes et les moins jeunes dans leur culture, à travers un air qu’ils connaissent déjà et qu’ils pourront ainsi fredonner facilement.

Reprenant à son compte des mélodies d’artistes de variété tels que Vianney, Maître Gims ou Angèle, il propose des paroles d’une autre inspiration, ainsi que le montrent ces deux scènes filmées à Conques (Aveyron) et publiées sur les réseaux sociaux le 5 août. Accompagné à la guitare par un jeune et lui-même affublé de lunettes noires ton sur ton avec son clergyman, le padre pousse la chansonnette.

C’est ainsi que les paroles « Si je vous gêne, bah c’est la même » (tirées de « La Même », de Vianney et Maître Gims) donnent : « Si je vous aime, c’est parce qu’Il m’aime ». Plus récente encore, la chanson « Balance ton quoi », de la chanteuse belge Angèle, s’est transformée en « Annonce ta foi ». On entend ainsi : « Annonce ta foi, même si on parle mal de toi, ne te décourage pas » ou « Laisse-moi te chanter héhéhéhé que le Christ est ressuscité héhéhéhé, ça passera pas à la radio ohohohoh, parce que c’est un peu trop rétro ohohohoh ». Les nouvelles paroles, pleines d’humour, traduisent les questions d’un chrétien lambda. Et donnent même des réponses.

En images : Ces vedettes de la musique saisies par le Christ