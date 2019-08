Projet de loi bioéthique : des opposants annoncent une journée de mobilisation

Après les débats, place à la mobilisation. Afin de manifester leur opposition au projet de loi bioéthique qui prévoit notamment l’élargissement de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, une dizaine d’associations, dont Alliance Vita, les AFC ou encore La manif pour tous, ont décidé de s’associer sous le nom « Marchons enfants ! ». Elles appellent à une « manifestation nationale unitaire » à Paris le dimanche 6 octobre. Le rassemblement est prévu quelques jours après le début de l’examen parlementaire du projet de loi bioéthique attendu à l’Assemblée fin septembre. « En fonction de l’impact politique », d’autres marches pourront être décidées par la suite, a expliqué Albéric Dumont, vice-président de La manif pour tous.

C’est « conscients de l’importance des enjeux qui nous dépassent parce qu’ils dessinent le monde de demain, celui que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants », que le mouvement à lancé cet appel. « Tout ce qui est possible techniquement n’est pas nécessairement souhaitable ni inéluctable », affirment ces associations dans une déclaration commune. « Alors que nous nous penchons avec attention sur la Planète et la fragilité de ses écosystèmes, il est temps d’adopter la même prudence pour l’humain ».