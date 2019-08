Vous êtes bénévole en paroisse ? Vous pouvez à présent être diplômé par l’État !

Lire aussi : La France, terre de bénévoles

Si les formations pour les salariés comme les bénévoles de l’Église sont nombreuses, notamment dans les universités catholiques, il n’existait pas, jusqu’à présent, de certification officielle répondant aux spécificités de métiers pratiqués dans le cadre d’une mission d’Église. C’est désormais chose faite grâce au travail conjoint des universités et instituts catholiques d’Angers, Lyon, Paris, Toulouse et Lille.

La certification de « chargé de mission en pastorale » va permettre une meilleure employabilité des salariés et surtout des nombreux bénévoles en paroisses. Éducateurs, chargés de la pastorale dans un collège, soignants… ils sont nombreux ces postes salariés ou bénévoles qui pourront être à présent certifiés par l’État. Car si cette certification est accessible par le biais d’un cursus classique, elle l’est également par VAE, c’est-à-dire par validation des acquis de l’expérience. Ainsi, un bénévole qui a travaillé de nombreuses années dans sa paroisse assurant une mission de pastorale, de santé ou d’éducation pourra faire reconnaître cette expérience et obtenir une certification professionnelle, gage de reconnaissance et levier de mobilité.

Reconnaître l’investissement de milliers de bénévoles

Pour les salariés des diocèses, cette formation est éligible au compte personnel de formation (CPF), et peut, à ce titre, être financée partiellement ou en totalité. La certification s’inscrit dans le cadre de la Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et des accords des branches professionnelles de l’enseignement privé non lucratif et des salariés au sein des diocèses de l’Église de France (12 décembre 2018).

Si l’Église vit au quotidien, c’est aussi en partie grâce à ces milliers de bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour assurer des services au cœur de leur paroisse. Leur permettre d’être reconnus professionnellement pour ces services, voilà une action concrète pour la formation des hommes et des femmes, chrétiens dans le monde. Les universités et instituts catholiques œuvrent en ce sens.