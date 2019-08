Fidesco envoie un nombre record de volontaires en mission

Un sacré millésime. Fidesco s’apprête à envoyer 101 volontaires en mission dans 24 pays du monde cette année. « C’est la première fois que nous arrivons à 100 volontaires, se réjouit-on à l’ONG. En général, on tourne plutôt autour de 85 ». Les volontaires seront officiellement envoyés, ce samedi 20 juillet 2019, lors d’une messe célébrée par Mgr Emmanuel Gobilliard à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). Ils partiront ensuite courant août et septembre dans leurs pays de destination.

« La plupart de ceux qui postulent répondent à l’appel du pape François, assure Marine Clerc, membre de Fidesco. On sent un écho à la demande de l’Église. C’est un peu ce réveil des jeunes catholiques qui cherchent à donner du sens à leur vie et se tournent vers une structure qui donne un cadre chrétien ». La benjamine de la promotion, Adèle, est âgée de 19 ans, tandis que les seniors, Philippe et Frédérique, sont un couple d’une cinquantaine d’années. La première s’envolera vers l’Afrique du sud, les seconds sont attendus en Tunisie. Tous les volontaires s’engagent pour une durée de un à deux ans. Manifestement, l’image du canapé utilisée par le pontife argentin ne cesse pas d’interpeller.