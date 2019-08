Le seul grand amour d’Alain Delon, la Vierge Marie !

Sa gueule d’ange au regard ardent est si familière au public français que la maison Dior n’a pas hésité à l’associer l’année dernière à son célèbre parfum « Eau sauvage » : une photo de 1966 où Alain Delon, cheveux aux vents, barbe de quelques jours, sourcils un tantinet froncés est irrésistible de jeunesse et de charme. Qu’il ait aujourd’hui 83 ans, une tignasse couleur de neige et d’imposantes poches sous ses yeux de braise n’y change rien : Alain Delon est et restera avec près de 90 films à son actif l’un des mythes du cinéma français. N’a-t-il pas reçu en mai dernier la Palme d’or d’honneur au Festival de Cannes pour sa prestigieuse carrière ? De son propre aveu, ce sont les femmes qui l’ont poussé à faire du cinéma. Il a tourné avec les plus grandes actrices (Simone Signoret, Claudia Cardinale, Catherine Deneuve, Ornella Muti, Lauren Bacall…), et courtisé certaines d’entre elles : au premier rang duquel Romy Schneider, sa fiancée pendant quatre ans.

On lui connaît des flirts avec plusieurs vedettes (Dalida, Anne Parillaud…) et des liaisons plus stables et durables avec trois femmes successives : Nathalie, sa première épouse, mère de son fils Anthony ; la comédienne Mireille Darc, sa compagne pendant 15 ans, sa fidèle amie par la suite ; enfin, le mannequin hollandais Rosalie, sa seconde épouse, dont il eut deux enfants (Anouchka et Alain-Fabien), avant de s’en séparer après 14 ans de vie commune.

Mais aujourd’hui, alors qu’il vit seul et que ses forces déclinent, il n’aurait plus qu’une seule femme dans sa vie : la Vierge Marie ! Une révélation surprenante de la part de ce sempiternel séducteur, qui confie qu’il aurait aimé endosser le rôle du Christ : il croit beaucoup au Fils, mais non au Père… Trop désincarné pour lui ? Marie, elle, a bien les pieds sur terre. Serait-ce le secret de l’attraction qu’elle exerce sur la star ? « Je crois beaucoup [en Marie]. Je [lui] parle beaucoup, a-t-il assuré au Figaro Magazine, en mai dernier. C’est ma chérie, ma confidente. La femme que j’aime le plus au monde. »

Déjà, en novembre 2018, dans l’émission Thé ou Café, il avait déclaré sa flamme à la Vierge :

« J’ai une passion folle pour Marie. C’est la femme au monde qui pour moi représente le plus, (…) la femme au monde qui me fait le plus penser et sûrement celle à qui je m’adresse le plus souvent (…) Je lui parle chez moi, je lui parle chez moi, seul, et je lui dis ce que j’ai à lui dire. » A la grande surprise de l’animatrice, Catherine Ceylac, l’acteur avait alors sorti de sa poche une statuette de Marie qui ne le quitte jamais, et décrété en l’embrassant : « c’est plus qu’une mère (…), elle m’accompagne partout ».

Les habitués de Paris Match furent peut-être les seuls à n’être pas désarçonnés par les propos d’Alain Delon. Il les avait en effet déjà tenus quelques mois auparavant dans l’hebdomadaire : « J’aime tout ce que [cette femme] a fait. (…). Elle m’apporte un soulagement, elle m’apporte une compagnie que je n’ai pas, elle est toujours là. Elle m’écoute et me réconforte. » Une profession de foi qui résonne avec force alors que le film poignant de Thierry Demaizière et Alban Teurlai consacré à Lourdes rend compte du rayonnement de la Vierge sur les cœurs de nos contemporains, de quelque horizon qu’ils viennent.

