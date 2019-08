1.000 jeunes Européens à Auschwitz pour adresser un message de paix

Des jeunes venant de plusieurs pays d’Europe se retrouveront ce vendredi 19 juillet à Cracovie (sud de la Pologne), pour participer à la conférence sous le thème A global Frienship to live together in Peace (Une amitié et une fraternité mondiale pour vivre ensemble en paix, ndlr) dont l’objectif est de lancer un grand appel pour une paix nouvelle. Sur les réseaux sociaux, cet appel se propage avec le hashtag de l’évènement : #NoMemoryNoFuture (Pas de mémoire, pas d’avenir, ndlr).

L’un des temps forts de la rencontre doit être le témoignage de Lidia Maksymowicz, une survivante du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Elle a subi, en même temps que 700 autres enfants, les expériences médicales du docteur Mengele. Autre moment marquant de ces trois journées, la marche prévue pour les jeunes le 20 juillet sur les pas des déportés. Ainsi, c’est à Auschwitz que doit se dérouler un des points d’orgue de la rencontre, une cérémonie suivie par une prière pour la paix et pour une Europe sans divisions, sans hostilités ni exclusion. Cette prière doit retentir comme un appel, lancé à la veille du 80e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1939.

Prière, Pauvres, Paix

Née en 1968 à Rome, la communauté de Sant’Egidio compte aujourd’hui plus de 65.000 membres dans 73 pays en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie. Aujourd’hui, Sant’Egidio, que le pape François a rebaptisée « la Communauté des 3 P » (Prière, Pauvres, Paix), s’occupe des sans-abri, des enfants des rues, des personnes âgées et des migrants.

Chaque année, dans l’esprit de la rencontre d’Assise de 1986 (première rencontre interreligieuse voulue par le pape Jean Paul II, ndlr), la communauté organise un pèlerinage pour la paix qui rassemblent des jeunes représentants de diverses religions.

Christus vivit : les meilleurs punchlines du pape François :