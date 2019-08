Avec le Lab de la Cité des bébés, enfin un espace dédié aux tout-petits

©N.Breton Le Lab de la Cité des bébés à la Cité des Sciences et de l'Industrie.

Les parents franciliens peuvent se réjouir de l’ouverture d’un tel lieu dédié aux tout-petits. La Cité des Sciences et de l’Industrie est reconnue pour être un endroit de référence à découvrir avec des enfants, puisqu’elle propose des activités adaptées aux petits de 2 à 12 ans. Depuis le 2 juillet 2019, le Lab de la Cité des bébés permet de venir même avec un bébé ! Conçu comme un nid sécurisant et éco-responsable (zéro plastique), le Lab de la Cité des bébés a été pensé pour favoriser le développement cognitif des enfants de 0 à 2 ans, en proposant des activités adaptées à leur rythme : tapis d’exploration, jouets, objets, livres…

De plain-pied et non-cloisonné, l’espace est composé de petits coins spécifiques. Le plus vaste est dédié au jeu avec des grands tubes dont la disposition invite l’enfant à observer ce qui se passe à l’autre extrémité, dans un environnement sonore adapté par le choix de percussions douces. Avec à côté des petites boîtes en carton vides prêtes à être empilées ou à faire tomber. Un autre espace, tapissé de tatamis, est consacré à la détente, quand un autre est réservé à l’allaitement ou au biberon… Les nouveaux-nés pourront également être bercés dans de petites nacelles suspendues comme des hamacs. Situé à proximité de la Cité des enfants, le Lab de la Cité des bébés invite enfin les fratries au complet à se divertir et partager autour de thématiques d’exploration. Il permet la rencontre entre familles et professionnels.

