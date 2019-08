Pourquoi le mariage d’Ana et Victor avait un supplément d’âme

Ana Paula Meriguete et Victor Ribeiro se sont mariés le 16 février. Ce jour là, tout était beau… comme prévu. La robe de la mariée, la messe, les alliances, la décoration de l’église. Exactement comme des mariés imaginent ce jour décisif. À ceci près que les jeunes mariés ont également eu une initiative singulière. Ils ont souhaité partager ce bonheur non pas seulement avec leurs proches, mais aussi avec des enfants pauvres de Guarapari, dans l’État brésilien d’Espírito Santo.

Quelques jours après leur mariage, ils ont conviés 160 personnes à dîner : « Nous avons souhaité nourrir ceux qui en ont vraiment besoin », a déclaré le marié au quotidien local Estadao. Pour lui, l’idée d’une fête de mariage traditionnelle n’avait aucun sens, quand il y a tant de personnes dans le besoin. « On peut tout à fait organiser une fête de mariage, cela vaut certainement la peine d’être célébré, mais on pourrait en faire plus », a ajouté ce jeune professeur d’éducation physique.

Pour Ana Paula et Victor qui font partie de la chorale de leur paroisse, l’idée d’offrir un dîner aux plus démunis avait été inspirée par une chanson O meu reino tem muito a dizer. Celle qui a été jouée au moment de l’Eucharistie de la cérémonie religieuse :

« Si vous voulez proposer un dîner,

n’invitez pas d’amis, de frères ou autres.

Sortez dans la rue et cherchez

quelqu’un qui ne puisse pas

rendre la pareille, parce que votre geste restera dans les mémoires de Dieu ».

Au début, les jeunes mariés voulaient financer eux-mêmes la fête. Mais leurs amis et leurs parents les ont vite rejoint pour les aider, apportant des dons en espèces ou leur temps pour participer à l’organisation de l’évènement. Le réseau de solidarité s’est élargi et le dîner a été préparé gratuitement par un traiteur professionnel.

Sur le profil Instagram du couple Victor a écrit : « Nous avons toujours été amoureux l’un de l’autre, tout en nous souciant l’un de l’autre, en particulier au sujet de la vie spirituelle de chacun. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons être des partenaires et des amants fidèles pour cheminer ensemble un chemin de sainteté, vers le ciel! »

