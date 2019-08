Ces célébrités attachées à la Vierge Marie

Découvrez en cliquant sur le diaporama ces beaux témoignages de ces grands artistes sur leur attachement à la Vierge Marie :

Sting, Laurent Voulzy, Mireille Mathieu ou encore Bruce Springsteen… Pour ces artistes, la Vierge Marie est une source d’inspiration, le modèle de l’amour et le symbole de la perfection humaine. Son amour maternel inconditionnel, sa douceur et sa grâce leur apportent souvent la consolation et la sécurité d’une Mère qui conduit immanquablement à son Fils.