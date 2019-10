Les surprenants effets du sourire

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Faites-en un défi personnel : souriez aussi souvent que possible ! Souriez à la maison, pendant votre promenade, en allant au travail, dans le bus ou dans le métro, pendant vos courses ou lorsque vous devez patienter dans une file d’attente. Souriez à vos amis comme à ceux que vous ne connaissez pas… Souriez aussi à vous-même, dès qu’un miroir se présente. Vous n’en récolterez que des bienfaits.

Sourire améliore votre humeur et rend les autres heureux

Les scientifiques ont découvert que si nous sourions parce que nous éprouvons des émotions heureuses, nous sommes également heureux… parce que nous sourions. Cela signifie tout simplement que nous n’avons pas à attendre d’évènements extérieurs pour être heureux et joyeux. Dans les années 80, le psychologue allemand Fritz Strack a effectué une série d’expériences sur deux groupes séparés. Ils devaient réagir à la lecture d’un livre comique. Au cours du test, le premier des deux groupes de lecteurs devait garder un crayon serré entre les dents sans le toucher avec les lèvres.

Le second devait le serrer entre les les lèvres sans le toucher avec les dents. Cela a entraîné tout une série d’expressions inconscientes : joyeuses ou tristes. Le résultat a été surprenant : les personnes ont ressenti des émotions qui étaient reliées à leur apparence — les « joyeux » (crayon serré entre les dents) se sont sentis mieux, ils ont trouvé le livre plus drôle que les « tristes » (crayon serré entre les lèvres).

Sourire affecte notre relation avec les autres

Plus vous souriez, plus vos relations avec les autres sont bonnes. On sait depuis toujours que le sourire est contagieux. Il procure immédiatement plus de joie, de chaleur et de proximité entre vous et votre entourage. C’est particulièrement le cas en famille : le sourire a un impact direct sur les relations entre époux comme entre parents et enfants. Plus vous souriez, plus il vous sera facile de vous détendre et de ressentir le bonheur autour de vous.

Si vous êtes seul(e) et que vous cherchez l’âme sœur, vous augmentez vos chances de la rencontrer en souriant. Réfléchissez bien à cela : avec qui engagez-vous plus facilement la conversation ? Avec quelqu’un qui sourit ou quelqu’un qui grimace ? Le sourire suggère une ouverture d’esprit et de cœur, il réduit l’appréhension ou l’incertitude de celui qui voudrait entrer en contact avec vous. Sourire, c’est déjà inviter l’autre.

Que vous soyez seul(e) ou marié(e), souriez aussi souvent que vous le pouvez. Qui sait ? Votre sourire ne va t-il pas changer la journée de ceux qui ont le cœur lourd et qui auront la chance de vous croiser ? Et si c’est vous qui vivez une journée difficile au point de ne pouvoir ouvrir la bouche ni de sourire jusqu’aux oreilles, vous n’aurez qu’à serrer un crayon entre vos dents !

