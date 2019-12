Pape François : « L’homélie n’est pas une leçon »

Le souverain pontife a insisté sur l’attention nécessaire lors de l’Évangile et de l’homélie, lors lesquels « le Seigneur nous parle » à travers le prêtre. À travers l’Évangile et l’homélie, « Dieu dialogue avec son peuple. Nous devons l’écouter avec attention », a déclaré le souverain pontife. “L’Évangile, c’est la bouche du Christ », a-t-il souligné, « c’est le Christ qui nous parle ».

Lire aussi : Comment rencontrer le Pape en audience privée ?

Le successeur de Pierre a aussi insisté sur l’Évangile comme « parole vivante » et « directe ». Le prédicateur – « prêtre, diacre ou évêque » – a insisté de le chef de l’Église catholique, doit être conscient qu’il ne fait pas un simple discours de circonstance ni une conférence ni une leçon : il transmet directement « les paroles du Christ ».

« Qu’elle soit brève et bien préparée »

Dès lors, il ne faut ni « discuter » ni « sortir dehors fumer une cigarette », a improvisé le Pape, sous les rires des fidèles. De son côté, l’assemblée doit, en effet, écouter avec « vénération », pour en être transformée. Le pontife a rappelé le cheminement de la parole de Dieu chez les fidèles, qu’il avait déjà évoqué la semaine précédente : des oreilles et des yeux, au cœur puis aux mains pour agir.

Lire aussi : Pourquoi il est important d’observer des moments de silence pendant la messe

Se tournant ensuite vers les prêtres, l’évêque de Rome a également insisté sur la « préparation » de l’homélie. « S’il vous plaît, a-t-il demandé, faites en sorte qu’elle soit brève et bien préparée » avec la prière, et qu’elle ne dure pas plus de dix minutes.