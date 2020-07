Vous cherchez un(e) fiancé(e) ? Priez saint Antoine de Padoue !

Alors qu’il se promenait parmi les pèlerins lors d’une audience générale en 2017, le pape François a raconté sur le ton de la plaisanterie une anecdote à des jeunes filles venues de Saint-Antoine de Padoue : « À 20 ans les jeunes filles demandent à saint Antoine qu’un fiancé arrive, qu’il tienne et [leur] convienne. À 30 ans, elles demandent qu’il vienne et tienne. À 40 ans, elles prient toujours saint Antoine mais uniquement pour qu’il vienne… À cet âge qu’il vienne, c’est tout », a-t-il conclu en riant.

L’histoire a suscité l’hilarité du groupe de lycéennes venues de la ville du saint patron. Mais blague à part, prier Saint Antoine de Padoue lorsqu’on est célibataire à la recherche d’un mari passe pour être efficace en Argentine. Les jeunes filles y ont largement recours. Parole de François qui l’a suggérée, en plaisantant. Pour toutes celles ou ceux qui voudraient bien trouver un(e) fiancé(e) – cela marche aussi pour les hommes — voici une petite prière (du Portugal) à adresser à saint Antoine de Padoue :

« Saint Antoine, je sais que le mariage est une vocation bénie par Dieu. C’est le sacrement de l’amour, comparable à l’amour que le Christ a envers l’Église. Je me sens appelé(e) par le mariage : je te demande saint Antoine de m’aider à trouver un(e) compagnon(compagne) bon(ne), aimable, sérieux(se) et sincère, et qui aura les mêmes sentiments d’affection que moi-même je ressentirai pour lui (elle). Fais que nous nous complétions l’un l’autre et que nous formions une union bénie par Dieu, pour qu’à nous deux, unis, nous soyons capables de l’emporter sur d’éventuels problèmes familiaux. Conserve également notre amour toujours vivant afin que jamais il ne nous manque compréhension et harmonie familiale. Saint Antoine, bénis-nous moi et mon(ma) futur(e)compagnon(compagne) ; accompagne-nous jusqu’à l’autel et conserve-nous unis pour le reste de notre vie. Saint Antoine, priez pour nous. »