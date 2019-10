Quelles fleurs pour fleurir une tombe à la Toussaint ?

A l’occasion de la commémoration des défunts, le 2 novembre, mais souvent la veille, le jour de la Toussaint qui est férié, il est de tradition de rendre hommage à ses chers disparus, en se rendant au cimetière, pour déposer des fleurs sur leur tombe. Mais quelle composition florale choisir afin d’embellir la sépulture d’un proche ? Comment s’assurer que les fleurs ou la plante résisteront aux températures qui ne manqueront pas de baisser ensuite ? Sélection de saison, de l’incontournable chrysanthème à la jolie véronique bleue ou le rouge skimia du Japon.

Les traditionnelles chrysanthèmes

Comme le veut une tradition franco-belge remontant à la Première Guerre Mondiale, les chrysanthèmes sont les fleurs majoritairement achetées pour décorer les tombes à la Toussaint. Offrant une grande variété de couleurs, allant du jaune doré lumineux, aux roses et orangés, on peut choisir un bouquet court, qui résistera au vent, ou encore les disposer dans un vase funéraire, suffisamment lourd pour ne pas être renversé en cas d’intempéries.

Lire aussi : Pourquoi des chrysanthèmes à la Toussaint ?

Si les chrysanthèmes sont associées au jour des morts, ces plantes vivaces symbolisent l’éternité et la joie dans de nombreux pays comme le Japon, la Corée, ou encore la Russie. Nécessitant peu d’entretien, c’est la raison pour laquelle elles conviennent à l’embellissement des tombes, en cette période automnale. Mais ce ne sont pas les seules plantes qui résistent au froid et au gel !

© Shutterstock

Assortiment de bruyère & choux décoratifs

Comme le conseille Estelle, fleuriste à Nancy, « on peut choisir un assortiment de chrysanthèmes, de choux décoratifs et de bruyère en jardinière par exemple, dont l’emplacement est parfois prévu sur certaines tombes ». Les plantes en pot sont préférables aux bouquets, pour la simple raison qu’elles peuvent durer toute une saison, voire la saison suivante, si l’hiver est doux et qu’elles sont entretenues. « Pour l’arrosage, cela dépend du climat mais en règle générale, il convient de les arroser une fois par semaine, s’il n’a pas plu. N’oubliez pas de nettoyer la tombe des feuilles mortes qui s’y déposent.».

La bruyère offre un feuillage persistant et coloré, tout comme les choux d’ornements, aux tons mauves et violets.

© Shutterstock Bruyères

© Shutterstock Choux décoratifs

D’autres fleurs qui résistent au froid : cyclamen, skimia & véronique

Rien n’empêche de choisir d’autres fleurs dont la floraison est tout aussi chaleureuse et parfois plus longue, en fonction de ses propres préférences et des goûts des personnes honorées. Évitez seulement les fleurs qui ne supportent pas les basses températures, de -5° à -10°. Ainsi, chez Minini, fleuriste à Dijon, on préfèrera le cyclamen, qui fleurit en automne.

© Shutterstock

On pensera aussi à la véronique, utilisée autrefois pour soigner les lépreux, qui tient son nom de Sainte-Véronique. Il en existe environ 200 espèces, généralement de couleur bleue :

© Shutterstock

Vous pouvez encore opter pour un très bel arbuste nommé « Skimia du Japon », qui donne de très jolies baies rouges à l’automne, vivantes et détonantes, parfaites pour cette saison :