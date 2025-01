[VIDÉO] Qui est le bras droit du pape François ?

Tout le monde (ou presque) connait le pape François. Mais qui est son bras droit, son conseiller le plus proche ? Responsable de la diplomatie du Saint-Siège en tant que cardinal secrétaire d'État le cardinal Parolin accompagne le Pape depuis le début de son pontificat.

Qui est le bras droit du pape François, son conseiller le plus proche ? Peu connu du grand public, il s'agit du cardinal Pietro Parolin. Loin d'être un simple exécutant, Mgr Parolin est responsable de la diplomatie du Saint-Siège en tant que cardinal secrétaire d'État du Vatican, l'équivalent d'un Premier ministre. C'est donc lui qui, au nom du Pape, négocie des accords internationaux, rencontre les chefs d'État et conseille François pour nommer les nonces apostoliques, les ambassadeurs du Saint-Siège.

Un milieu que ce cardinal italien connaît bien, puisqu'il rejoint les services diplomatiques du Vatican dès 1986, seulement six ans après son ordination. Il participe ainsi au renouveau de la diplomatie vaticane entre 2002 et 2009 comme sous-secrétaire pour les relations avec les États. Son grand combat alors est la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Puis il devient nonce apostolique au Venezuela de 2009 à 2013. Fort de ces expériences, François le choisit pour être son secrétaire d'État du Vatican en 2013.

Et depuis plus de douze ans à ce poste, Parolin lutte pour la défense des chrétiens persécutés à travers le monde, notamment les chrétiens d'Orient. Il est en charge de la question très sensible de l'accord avec la Chine sur la nomination des évêques qu'il a négocié en 2018. Enfin il se bat également pour l'œcuménisme à travers ses nombreuses rencontres avec les responsables d'Églises comme le patriarche orthodoxe russe Kirill en 2017. Avec le pape François qu'il accompagne depuis le début de son pontificat, le cardinal Parolin porte donc à l'international, la voix de l'Église pour le monde.