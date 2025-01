Le diocèse de Buenos Aires a indiqué début janvier 2025 qu’un miracle présumé attribué au vénérable Enrique Shaw a passé le stade médical et va désormais être étudié à Rome, par le Dicastère pour les causes des saints.

La cause de béatification et de canonisation du vénérable Enrique Shaw a récemment franchi un nouveau cap. Le vice-postulateur de la cause et évêque militaire d'Argentine, Santiago Oliveran, a annoncé début janvier 2025 qu'"un miracle présumé attribué à son intercession a passé le stade médical et va maintenant être évalué par une commission de théologiens du Dicastère pour les causes des saints". Le prélat a expliqué depuis Rome que le miracle "a passé la consultation médicale, mais nous devons être très prudents car le processus se poursuit avec la commission des théologiens et ensuite avec les évêques et les cardinaux". "Une fois que cela sera fait, si tout va bien, le cardinal [Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les causes des saints, ndlr] présentera au Saint-Père la permission d'annoncer le décret de béatification", a ajouté le père Olivera. "Nous continuons à prier", conclut-il, encourageant les fidèles à "attendre et à être très respectueux des étapes suivantes".