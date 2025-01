Alors que les catholiques sont appelés à embrasser l'espérance en 2025 à l’occasion de l’année jubilaire, voici comment le faire à chaque période de sa vie.

L’espérance est l’un des ingrédients les plus essentiels de la vie. Une petite mais puissante lumière qui fait avancer, même dans les moments les plus difficiles. Ce n’est donc pas anodin si le pape François l’a choisie comme thème de cette année jubilaire 2025. "L’espérance chrétienne est un don de Dieu qui remplit notre vie de joie", avait-il déclaré dans son intention de prière pour le mois de décembre 2024, invitant les fidèles à prier pour que "le Jubilé qui s’ouvre nous renforce dans la foi et nous transforme en pèlerins de l’espérance chrétienne." Mais comment devenir les pèlerins de l’espérance, alors qu’elle peut parfois être insaisissable ? Les différentes épreuves de la vie peuvent affaiblir l'espérance. Voici donc quelques moyens pratiques qui peuvent la raviver à tout âge de la vie.

JEUNES L'ESPERANCE COMME ÉTINCELLE DE POSSIBILITÉ

Être jeune, c'est comme se tenir au pied d'une montagne, avec une montée si raide qu'elle semble impossible. Avec les pressions sociales, le stress des études et un flot incessant de nouvelles qui peuvent sembler tout sauf encourageantes, il n’est pas étonnant que tant de jeunes aient du mal à trouver un sentiment d’optimisme. Les questions sur l'avenir fusent : "Que vais-je faire de ma vie ?", "Est-ce que je pourrai faire quelque chose pour changer le monde ?". Des questions qui peuvent faire peur.

Pourtant, la jeunesse est la période où tout est possible. C'est le moment où on pose les bases de ses rêves qui peuvent se transformer en quelque chose de beau. Même les petits pas en avant, comme nouer des amitiés significatives ou découvrir une passion, sont des graines d’espoir. Et cette espérance fleurit lorsqu’on se donne la permission de grandir petit à petit. Pour cela, il suffit de se concentrer sur les petites victoires (un pas de plus vers un objectif personnel ou une bonne note). Avoir une vision de son futur éveille également l’espérance. Il ne faut donc pas avoir peur de rêver grand. Imaginer un avenir brillant, même sans savoir encore comment y parvenir. Des personnes, vivantes ou déjà décédées comme les saints, peuvent d’ailleurs devenir des modèles de vie et aider à comprendre qu’avec un peu de volonté tout est possible.

Milieu de vie L'espérance COMME FORCE STABILISATRICE

L’âge mûr est souvent ressenti comme une période "sandwich" de la vie : pris entre les besoins des enfants, les parents vieillissants et les responsabilités professionnelles. Face à ces obligations, il est parfois difficile de laisser place à l'espérance, d’autant plus si on se rend compte de ne pas avoir la vie rêvée. Pourtant la quarantaine ne marque pas la fin d’un chemin, bien au contraire, elle est synonyme d’un tournant, d’un renouveau. C'est l'occasion de redéfinir son succès, de redécouvrir de nouvelles passions et d'approfondir ses relations.

Les nouveaux projets qui insufflent une nouvelle espérance ne doivent pas nécessairement se traduire par de grandes réalisations tape-à-l’œil. Parfois, c'est aussi simple que de trouver de la joie dans la routine quotidienne et de regarder sa vie sous un autre angle car si la vie se déroule rarement comme prévu, des détours inattendus peuvent conduire à une beauté que l’on n’aurait jamais imaginée. Des petites bénédictions se cachent un peu partout, si on les cherche bien. Partager ses difficultés et ses projets avec les autres peut également aider à ne pas se sentir seul. Les temps de prière sont également précieux. Même cinq minutes de silence peuvent aider à renouer avec ce qui compte vraiment.

PERSONNES ÂGÉES L’espérance COMME HÉRITAGE

Pour les plus âgés, les problèmes de santé, la solitude ou les ruminations peuvent faire s'éloigner l’espérance. Regarder le monde changer si rapidement peut désorienter, et il est facile de se demander : "Ai-je encore un rôle à y jouer ?". Pourtant, chaque étape de la vie a un but. Les personnes âgées possèdent une sagesse et une expérience de vie inestimables. Partager ses histoires peut inspirer les jeunes générations et leur rappeler que les défis de la vie valent la peine d’être surmontés. C’est un magnifique cadeau à transmettre. Qu’il s’agisse des petits-enfants, d’un voisin ou d’un membre de la paroisse, les mots d’encouragement peuvent éclairer le chemin de quelqu’un d’autre. La joie et l’espérance se trouvent aussi dans les plaisirs simples : un bon livre, une journée ensoleillée ou du temps passé avec ses proches. Sans oublier que l'espérance naît de la gratitude. Réfléchir aux bénédictions reçues est un bon moyen d'y parvenir.

