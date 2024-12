Durant la pandémie en 2020, sur une place Saint-Pierre déserte, François avait employé la métaphore évangélique de la barque au milieu de la tempête, pour rappeler la fragilité et le désarroi de l’humanité face aux grandes épreuves. D’une certaine manière, dans l’intention de prière de ce mois-ci, il ramène chacun sur cette barque pour souligner l’importance de l’ancre : "L’espérance est une ancre que l’on jette avec une corde et qui s’enfonce en s’accrochant dans le sable. Et nous devons nous accrocher à la corde de l’espérance. Bien fermement." "Remplissons notre vie quotidienne du don que Dieu nous fait de l’espérance et permettons qu’elle atteigne, à travers nous, tous ceux qui la cherchent", souligne encore le pape François dans la vidéo.