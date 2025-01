Dans un monde de plus en plus numérique, le contact physique est plus important que jamais. Un simple câlin a le pouvoir de guérir les blessures émotionnelles, de réduire le stress et d’améliorer le bien-être général.

Les câlins libèrent de l’ocytocine, l'hormone de la joie qui favorise le lien, la confiance et l’empathie, et qui réduit également le niveau de cortisol, l’hormone du stress. Par conséquence, les câlins aident à se sentir plus détendu, en sécurité et connecté aux autres. Selon la science, lorsqu’un câlin est prolongé, atteignant 20 secondes ou plus, il produit un effet thérapeutique sur le corps et l’esprit.

Les étreintes seraient par ailleurs nécessaires à la survie. Inspirant la tendresse, la douceur et l’apaisement, ils tiennent un rôle considérable sur notre système immunitaire. Une étude menée par des scientifiques américains de l’Université Duke en 2020 a révélé que, dès notre naissance, nous avons besoin de câlins et de caresses pour éviter que nos neurones ne meurent. Selon cette étude, les nourrissons, notamment prématurés, n’ayant pas été touchés peuvent en effet être amenés à dépérir. D’où l’importance du lien physique que la mère développe avec son nouveau-né. La psychothérapeute familiale américaine Virginia Satir était, elle aussi, convaincue que les câlins sont vitaux. Mais alors comment intégrer davantage ces gestes de tendresse dans sa vie quotidienne ?