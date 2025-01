Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 17 au 23 janvier 2025 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1 Espère

Résumé : Pape François, Albin Michel, janvier 2025. À l'occasion du Jubilé de l'espoir, le pape François livre son autobiographie et confie ses réflexions sur l'état du monde, les guerres, la crise climatique, le drame des migrants, le gouffre des inégalités, entre autres. Il dévoile les coulisses du Vatican face aux difficultés affrontées par l'Église, et évoque également la littérature, le football et l'histoire. Retrouvez-le en librairie.

2 DILEXIT NOS - IL NOUS A AIMÉS

Résumé : Pape François, Cerf, 2024. Encyclique disponible chez plusieurs éditeurs. Exhortation apostolique consacrée à ce thème publiée à l'occasion du jubilé des apparitions du Christ à sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial. Retrouvez-le en librairie.

3 Malestroit : vie et mort d'une résistante mystique

Grasset

Résumé : Jean de Saint-Cheron, Grasset, janvier 2025. Yvonne Beauvais dédie très jeune sa vie aux pauvres et devient religieuse à 26 ans au monastère des Augustines de Malestroit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle cache des résistants et est arrêtée par la Gestapo. Mystique, elle est sujette toute sa vie à des phénomènes extraordinaires comme des visions, des stigmates et de la bilocation. Retrouvez-le en librairie.

4 La Bible - Qu'est-ce que ça change ?

Résumé : Thomas Römer, Labor et Fides, janvier 2025. Une présentation de la Bible et des enjeux de sa lecture au regard de sa multiplicité, à la fois recueil d'écrits de différentes époques, texte sacré, instrument d'autorité, entre autres. L'auteur relate le rôle de la Bible dans l'histoire et en liste les contradictions pour une meilleure compréhension. Retrouvez-le en librairie.

5 Augustin Frison-Roche : épiphanies

Klincksieck

Résumé : Augustin Frison-Roche, Klincksieck, janvier 2025. Présentation de l'œuvre du peintre consacrée à des thématiques religieuses, de l'Apocalypse aux rois mages, en passant par la Création. Retrouvez-le en librairie.

6 IA : grand remplacement ou complémentarité ?

Résumé : Luc Ferry, Éditions de l'Observatoire, janvier 2025. Une analyse de l'impact de l'intelligence artificielle dans les différentes sphères de la vie quotidienne, mais également des enjeux qu'elle soulève. L'auteur interroge les pensées de philosophes tels Spinoza, Hegel, Kant ou Heidegger pour contester ou affirmer son développement sur l'intelligence artificielle. Retrouvez-le en librairie.

7 Les quatre Évangiles : Traduction de la Vetus Syra

Édition des Béatitudes

Résumé : Étienne Méténier, Édition des Béatitudes, novembre 2024. Bien plus qu’une "nouvelle" traduction des évangiles, cet ouvrage est la première traduction complète jamais réalisée de manuscrits contenant les quatre évangiles dans l’état de texte le plus proche de la langue orale qui avait cours à l’époque du Christ. Les abondantes notes et tableaux mettent le texte à la portée de chacun. Ils sont une véritable école de lecture de la Parole à la manière juive, en nous introduisant à la pensée sémite et en faisant constamment référence aux Écritures et à la tradition juive. Ce nouvel éclairage porté sur l’Évangile nourrit notre vie de prière, notre vie chrétienne, et, tout simplement, notre vie humaine. Retrouvez-le en librairie.

8 Un avenir radieux

Calmann-Lévy

Résumé : Pierre Lemaitre, Calmann-Lévy, janvier 2025. Intrigue familiale entre Paris et Prague. Chaque membre de la famille Pelletier va devoir choisir entre son intérêt et son devoir. Troisième volet de la tétralogie consacrée aux années glorieuses. Retrouvez-le en librairie.

9 JE CROIS EN DIEU : CONNAÎTRE LA FOI CHRÉTIENNE

Mame

Résumé : Paul-Adrien d'Hardemare, Mame, septembre 2024. Destinées aux jeunes adultes, des informations pour expliquer ce qu'est la foi catholique. L'auteur évoque notamment la prière, les sacrements, la Bible, les relations avec les autres religions ou encore la vie éternelle. Des QR codes donnent accès à du contenu en ligne. Retrouvez-le en librairie.

10 Ajouter de la vie aux jours

© Les Arènes