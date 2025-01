Quel est le rapport entre la Vierge Marie et les échecs ?

Prêtre américain très suivi sur les réseaux sociaux, le père David Michael Moses a employé dans une vidéo partagée le 11 janvier sur Instagram une analogie percutante entre les échecs et la Vierge Marie afin de mieux comprendre le rôle de la mère du Christ dans la vie des fidèles.

Pas toujours simple de cerner le rôle qu’occupe la Vierge Marie dans la vie des fidèles. Elle a porté et élevé le Christ, sauveur de l’humanité, et l’a accompagné jusque dans ses derniers instants terrestres . Mais quelle place est-elle appelée à occuper dans la vie de foi des chrétiens ? Prêtre américain très suivi sur les réseaux sociaux, le père David Michael Moses a employé une analogie percutante entre les échecs et la Vierge Marie dans une vidéo partagée le 11 janvier sur Instagram.

Au cœur du jeu des échecs, deux pièces se démarquent par leur importance : le roi et la dame. Le roi, bien que fragile, est l’essence même du jeu : sa capture signifie la défaite. À ses côtés, la dame brille par sa puissance et sa mobilité. Elle peut se déplacer dans toutes les directions, apportant stratégie et dynamisme au jeu. Ce que le roi est aux échecs, Dieu l’est pour les catholiques. Il est le pilier, la force vitale, le phare qui éclaire la vie. Sans Lui, tout devient chaos, tout comme un échiquier sans roi. À côté la dame représente la Vierge Marie. Elle est l’alliée des fidèles, présente dans chaque instant de l’existence, qu’il s’agisse des petites préoccupations quotidiennes ou de grandes épreuves. Marie est là pour soutenir, accompagner, consoler. Pour rappeler à tous que chaque moment de notre vie mérite d’être offert à Dieu.

De nombreuses stratégies existent pour gagner une partie d’échecs. Dans plusieurs d’entre elles, la dame protège le roi, l’accompagne dans ses déplacements, tout en orchestrant des mouvements audacieux pour faire avancer la partie. De la même manière, la Vierge Marie guide les chrétiens avec douceur et audace, les encourageant et les poussant à se rapprocher de Dieu. Elle vient rappeler que la foi n’est pas un chemin solitaire mais un parcours partagé, riche en rencontres et en découvertes. Dans ce grand échiquier qu’est la vie, chacun a besoin de ces deux figures emblématiques : Dieu, qui est le Chemin, la Vérité et la Vie, et Marie, qui enveloppe de sa tendresse et de son soutien. Mais si chaque joueur d’échecs possède seize pièces dont le roi et la dame, les fidèles peuvent compter quant à eux sur toute une cohorte de saints et bienheureux pour les guider dans la foi !