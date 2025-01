Originaire de Mubi, au nord-est du Nigeria, Afordia a vu son mari se faire tuer sous ses yeux le 29 octobre 2014 par des terroristes de Boko Haram. Soutenue et transformée par la miséricorde du Christ, elle a décidé de pardonner aux bourreaux de son époux. "Je prie pour Boko Haram et que Jésus se révèle au cœur des terroristes", a-t-elle confié le 15 janvier auprès de l’agence CNA.

"Je ne suis pas un infidèle, je suis chrétien." Ces mots poignants prononcés par le mari d’Afordia avant d’être abattu resteront gravés dans le cœur de la Nigériane. Originaire de Mudi, ville située au nord-est du Nigeria, Afordia a partagé le 15 janvier à l’agence CNA ses souvenirs de cette sombre journée de 2014 où le groupe terroriste Boko Haram a attaqué sa ville. Mais elle a surtout témoigné de la miséricorde du Christ dont elle a pu faire l’expérience.

Suite à l’attaque des terroristes, le couple est parti immédiatement à la recherche de leurs cinq enfants disparus au moment de l’assaut. Malheureusement sur le chemin, ils se font arrêter par des islamistes de Boko Haram. "Ils nous ont demandés à mon mari et moi de sortir tous les deux de la voiture, et ont commencé par poser des questions à mon mari", se remémore ainsi Afordia. "Êtes-vous musulman ou infidèle ?" lui ont-ils demandé. Refusant de renier sa foi, le mari d’Afordia a alors affirmé avec force : "Je ne suis pas musulman, ni infidèle, je suis chrétien." Les extrémistes lui ont dans la foulée demandée de se mettre à droite de la route. "Immédiatement, il s’est agenouillé et a prié", se souvient la Nigériane. Ils l’ont abattu sous ses yeux.

"Je prie pour que Jésus se révèle au cœur des terroristes"

Alors qu’elle pensait que son heure allait venir, Afordia prie le Seigneur. Étonnamment, les terroristes reculent et la laissent partir. La Nigériane a ensuite pu retrouver son plus jeune enfant, encore adolescent à l’époque. Impactée par le décès brutal de son mari, Afordia a trouvé de l’aide auprès de l’ONG Portes Ouvertes. Puisant sa force dans sa foi, elle prie aujourd’hui pour les meurtriers de son mari, et pour toutes les victimes. "Je prie pour Boko Haram", assure-t-elle désormais. "Je prie afin qu'ils soient sauvés, que Jésus se révèle à leur cœur et qu'ils se repentent."