Mon bébé décédé est-il un ange ?

Beaucoup de parents en deuil s’interrogent sur le devenir de leur bébé décédé. Qu’il s’agisse d’un enfant mort in utero ou à la naissance, qu’il ait été baptisé ou non, que dit l’Église sur son salut et sur son apparence au Ciel ?

Un enfant est une promesse d’avenir. C’est en partie pour cela que le décès d’un bébé est vécu de manière particulièrement douloureuse par ses parents, mais aussi par les autres membres de sa famille (la fratrie, les oncles et tantes, les grands-parents…). Il est parfois coutume de représenter ces bébés ou de parler d’eux comme des anges, des petits êtres avec des ailes qui veillent sur leurs familles. Pourtant, qu’ils aient été baptisés ou non avant leur mort, ils n’ont aucun lien avec ces créatures célestes.